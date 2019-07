Michael Dorfmeister ist selbständiger Einrichtungsberater, Raumgestalter und Tischlermeister mit Erfahrung.

„Nach 30-jähriger Tätigkeit im oberen Management der Einrichtungsbranche und vielen internationalen Einrichtungs-Projekten, die Kinder sind aus dem Haus, erfülle ich mir meinen langjährigen Wunsch der Selbstständigkeit. In meiner Heimat dem Waldviertel, Gemeinde Eggern, habe ich am 01. Juli 2019 meine Firma ARTitektur e.U. gegründet. Ein Planungsbüro für unabhängige Wohn- und Einrichtungskonzepte, von der Handskizze bis zur 3D Planung plus Fachberatung vor Ort, für alle Bereiche der Innenraumgestaltung. Ich verfüge über ein dichtes Netzwerk von zuverlässigen Waldviertler Handwerkern, für die ich meine Hand ins Feuer lege. Gemeinsame Projekte für Hotellerie, Gastronomie und natürlich private Kunden haben die letzten Jahrzehnte eine schlagkräftige Truppe geformt. Fragen, wie z.B. der Grundriss für das neue Haus aussehen soll, sind für mich genau die richtigen. Denn Häuser plant man von innen nach außen. Zuerst kommt der Mensch, dann die Fassade. Mein Motto ist „the yellow of the egg“. Ich geleite meine Kunden durch den Einrichtungs- und Rabattdschungel. Viele meiner Kunden darf ich mittlerweile zu meinen Freunden zählen, das größte Kompliment für mich“, erzählt der Jungunternehmer stolz.

Kontakt:

www.artitektur.at

0664 / 88 36 31 33

