Monika Dittrich ist seit über 20 Jahren leidenschaftliche Friseurin. Nach der Geburt ihres ersten Kindes vor 5 Jahren begann ihr Umdenken.

„Ich wollte weg von Chemie und hin zur Natur! Ich begann meine Ausbildung bei der Akademie „CulumNatura“ und wechselte in einen Natursalon! Aufgrund meines gewonnenen Stipendiums für die Ausbildung, war mir klar „Der Weg ist der Richtige“. Als vor kurzem der Salon am Hauptplatz in Ernstbrunn frei wurde, beschloss ich, gemeinsam mit meiner Familie, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen! Unterstützend zur Umsetzung stand mir die riz up Gründeragentur kompetent zur Seite. Die ersten wichtigen Fragen und Details wurden ausführlich besprochen! Seit Juli 2019 darf ich nun meine langjährigen Stammkunden und vielen Neukunden als „Haut und Haarpraktikerin“ in meinem Natursalon ganzheitlich beraten! Ich gehe jeden Tag mit viel Freude in meinen Salon und freue mich, wenn ich meine KundInnen, nach einem Besuch bei mir, glücklich sehe. Nach telefonischer Terminvereinbarung informiere ich gerne über unsere biozertifizierten CulumNatura Pflegeprodukte für Haar und Haut und über Pflanzenhaarfarbe! Ich verbinde Schönheit mit Natürlichkeit, schütze dabei alle Lebewesen und Mutter Erde!“, so die Jungunternehmerin.

Kontakt:

0664/4123926

