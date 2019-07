Reinhard Hinterleitner, Familienvater von 4 Kindern, ist auf der Suche zur Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität gemeinsam mit seiner Frau auf die Produkte von PM-International gestoßen. „Da ich aber ein großer Skeptiker bin, wollte ich anfänglich von den Produkten gar nichts wissen. Ich gab mir die Chance und bin seither absolut begeistert und sehr dankbar, denn ich habe mein Gewicht nun schon um 26kg reduzieren können und meine Gesundheit sehr stark verbessert, kann wieder gut schlafen und habe Energie ohne Ende. Durch das tolle Feedback in meiner Umgebung habe ich mich dann entschlossen mit der Firma durchzustarten und wollte anfänglich nur ca. 300 Euro dazu verdienen. Die Vorteile sind ein risikofreier Einstieg, keine Mindestumsätze, freie Zeiteinteilung, gleiche Chancen für alle und jeder hilft jedem in unserem gigantischen Team. Arbeiten mit wem, wo und wann ich will!“

PM-International gibt es nun seit 25 Jahren in Österreich und ist ein Familienunternehmen. „Wir bieten Produkte für Fitness, Gesundheit und Schönheit im Premiumsektor an, Made in Germany, beste Resultate in kürzester Zeit. Ich bin davon überzeugt - wenn ich es kann, kann es wirklich jeder und ich bin bereit jeden dabei zu unterstützen“, erzählt der Jungunternehmer motiviert.

