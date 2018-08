Inmitten der belebten Linzer Straße, eingesperrt in einem Käfig aus Glas...

... arbeiten drei junge Männer unter dem Namen „tiles“ unermüdlich an ihrem Traum: Die größte Wachtel- und Elefantenzucht von ganz Niederösterreich zu besitzen. Außerdem ist tiles eine Agentur für individuelle Grafik- und Onlinelösungen, Werbung und Online-Marketing. Zusätzlich bieten sie auch Video, Animationen, Fotografie, Suchmaschinenoptimierung und Social-Media-Dienstleistungen.

Je nach Kundenanforderung werden diese Maßnahmen sinnvoll angewendet, um einen maximalen Nutzen zu erzeugen. Egal ob die Ziele Gewinnoptimierung, Kundenakquise oder Verbesserung des öffentlichen Auftrittes sind – tiles unterstützt Sie bei Ihrem Vorhaben. So seriös das Business – so unkompliziert die Unternehmensstruktur.

Kreative Revoluzzer, Technik-Freaks und Netzwerkspinner: tiles ist ein Zusammenschluss von drei Experten, die auch persönlich umsetzen, was sie verkaufen. Sollte die Aufgabe zusätzliche Kapazitäten erfordern, können sie auf einen großen Pool an Spezialisten zurückgreifen, um jede noch so komplizierte Aufgabe schnell und effektiv bewältigen zu können - was zählt ist die Arbeit und ein Ergebnis, das rockt!

Mehr Infos:

Kontakt: office@tiles.at

www.tiles.at

www.riz-up.at

