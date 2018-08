Videos erfreuen sich in der modernen Gesellschaft immer größerer Bedeutung. Das hat auch Niklas Ruby erkannt und gründete mit nur 20 Jahren sein Unternehmen ohne.media. Ob Videos von Veranstaltungen, Werbevideos oder andere Projekte – der Jungunternehmer weiß, wie man das Hauptobjekt ins beste Licht rückt. Außerdem wird die Musik eigens für die Videos produziert.

Das macht sie zu etwas ganz Besonderem. Der Absolvent des BORG Mistelbach wollte sein Hobby zum Beruf machen – und das so früh wie möglich. Aufgrund seiner Leidenschaft zur Filmproduktion und der künstlerischen Ungebundenheit machte er schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit. Dabei bekam er Unterstützung vom riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Dies erfolgte sowohl durch individuelle Beratungen als auch im Zuge der Seminare der Gründeragentur NÖ. Mittlerweile produziert ohne.media Videos für einzelne Events und veranstaltete einen Workshop am BORG Mistelbach zum Thema „Filmproduktion“.

Im Rahmen dieses Workshops wurde gemeinsam mit Schülern ein Video zum diesjährigen BORG Ball produziert. Ruby über die Werte seines Unternehmens: „Das Wichtigste am Film ist das Storytelling. Und das entsteht weniger durch das Equipment, sondern viel mehr durch verschiedene Kameratechniken, Perspektiven, Licht, Schnitt und Sounddesign. Genau deshalb legen wir darauf sehr viel Wert.“

Mehr Infos:

Kontakt: hello@ohne.media

www.riz-up.at

