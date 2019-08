Schon in der Schule war Buchhaltung das Lieblingsfach von Alice Zinkl und ihr Traum war es, in diesem Bereich tätig zu sein. „18 Jahre und zwei Kinder später hatte ich die Möglichkeit an diesem Traum anzuknüpfen. Ich wechselte damals zu einer Stelle als Sachbearbeiterin für Fakturierung und Buchhaltung.

Ich besuchte daraufhin am WIFI NÖ Kurse um meine Kenntnisse aufzufrischen, bald wurde meine Leidenschaft zur Buchhaltung wieder geweckt und ich absolvierte die komplette Ausbildung mit dem Ziel, mich selbständig zu machen. Damit ich meine Idee umsetzen konnte, wurde ich vom AMS-UGP und vor allem vom riz-up Wr. Neustadt mit viel Kompetenz und interessanten Seminaren unterstützt.

Zu meinem Geburtstag habe ich mir selbst das schönste Geschenk gemacht: Ich habe Bilanzbuchhaltung Alice Zinkl e.U. gegründet. Ich unterstütze EPUs, in dem ich ihnen die für sie lästige Buchhaltungsarbeit abnehme.

Gerade Einzelunternehmer haben mit ihrem eigenen Business schon genug zu tun. In Zeiten, in denen Work-Life-Balance eine große Rolle spielt, muss nicht auch noch wertvolle Freizeit mit lästiger Buchhaltung verbracht werden.

- Unternehmen temporär, wenn die eigene Buchhaltungskraft ausfällt oder in Spitzenzeiten, wenn eine zusätzliche Fachkraft gefragt ist“, so die Gründerin.

Mehr Infos:

Kontakt: www.buchhaltung-zinkl.at

