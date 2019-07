Gerhard Huber führt seinen im März 2019 gegründeten Betrieb „Garten und Haus Service Gerhard Huber“ mit viel Engagement und Freude.

„Die Idee kam mir, weil immer wieder Leute nach Unterstützung und Hilfe im Garten und Haus bei mir nachfragten. Mir wurde bald klar, dass mehr und mehr Personen Bedarf haben und ich dies mit meinem Angebot abdecken kann. Nachdem der Entschluss zur Selbstständigkeit gefallen war, besuchte ich einige Kurse und Seminare des riz up und führte viele Gespräche mit möglichen Kunden und auch mit Mitbewerbern. Nach Bekanntmachung im Freundes- und Bekanntenkreis schaltete ich eine Werbung in der Gemeindezeitung und erhielt gleich darauf meinen ersten Auftrag“, erzählt der Gründer stolz. Sein Angebot kann sich sehen lassen: Vom Rasenmähen und der Rasenpflege bis hin zum Hecken- und Baumschnitt bietet Gerhard Huber seinen Kunden auch noch Unterstützung bei Ausbesserungsarbeiten oder Reparaturen im Garten und Haus an. „Weiters kann ich nach Absolvierung des Ausbildungskurses zum Wildbachaufseher für Gemeinden die vorgeschriebenen Wildbachbegehungen durchführen. Die Freude an der Sache und das umfangreiche Angebot meiner Tätigkeiten zeichnen mich aus“, erzählt der Jungunternehmer.

Kontakt:

0681 /81305475

gh.service@gmx.at

