„Ich wollte damit einen Beitrag für das Familienland NÖ leisten. Mit der Eröffnung des Regionalbad Gänserndorf war dies eine perfekte Möglichkeit. Die Hauptaufgabe ist die Förderung der wundervollen Sportart Tauchen für Kinder ab 8 Jahren und Jugendliche aus der Region. Vom ersten Atemzug unter Wasser, Schnuppertauchen mit dem ‚Bubblemaker‘ Programm über den Kurs ‚Seal Team / Master Seal Team‘ bis hin zum ‚Junior Open Water Diver Kurs‘ können die Kinder- und Jugendliche einen weltweiten anerkannten PADI Taucherausweis erlangen. Für viel Spass unter Wasser mit zahlreichen Action Erlebnissen biete ich erfolgreich Kindergeburtstagsfeiern unter Wasser an.

Das Kindertauchen hat einen sehr positiven Effekt auf die jungen Menschen. Unter Wasser vergessen diese auf die Schnelllebigkeit der Zeit, Handys und TV rücken in den Hintergrund. Die Ruhe und Faszination in sicherer Taucherumgebung im Regionalbad mit learntodive.at startet. Das besondere Strahlen in ihren Kinderaugen, beim ersten Atemzug unter Wasser ist meine Motivation. Mach mit!

Mehr Infos:

Kontakt: learntodive.at, 0650/ 3411565

