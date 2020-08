„Für die Herstellung der meisten 1lt Fruchtsaftpackung aus Konzentrat werden ca. 200ml Konzentrat mit Wasser verdünnt“, erklären die Firmengründer. Aus 6 Jahren gemeinsamer Berufserfahrung hatten sie Kontakte zu Rohstofflieferanten und Füllbetrieben und entschieden kurzer Hand, ein neues nachhaltiges Fruchtsaftkonzept zu etablieren.

„Wenn man eine gute Idee hat braucht es noch den Mut zur Umsetzung“. Im Februar 2020 wurde die GmbH mit Sitz in Brunn am Gebirge gegründet und die ersten Green-Bags gefüllt. In den kleinen 200ml Packungen befindet sich das reine Bio-Fruchtsaftkonzentrat, das nur noch mit Wasser im Verhältnis 1+4 gemischt wird um 100% Bio Fruchtsaft zu genießen.

„Dadurch sparen wir 66% Müll, 80% Transport (CO² Ausstoß), die Konsumenten müssen nicht mehr schwere Packungen schleppen und offene Packungen halten bei gekühlter Lagerung noch 4 Wochen“, beschreiben die Gründer die Produktvorteile. „Für alle NÖN Leser bieten wir ein besonderes Angebot. Bei Bestellungen ab 20€ in unserem Onlineshop unter www.green-bag.at kann ein 15 %-Gutschein eingelöst werden. Gutscheincode: mixmeup820. gültig bis 310820.“

Kontakt: www.green-bag.at

