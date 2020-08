„Getreu unserem Motto – Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen – starteten wir am 15. Mai 2020, trotz Covid19, unseren Traum vom eigenen Kaffeehaus. Alles was wir selbst gut finden, was uns begeistert und fasziniert und ausschließlich Produkte, hinter denen wir stehen, findet man in unserer Kaffeemühle. Regional und saisonal ist unser oberstes Gebot. Ein „Genussreich“ Frühstück für Zwei, „Steirisch-Bayrisch“ als vegane Kreation, „Glücksklee“ oder der beliebte „Kobold“ sind nur ein kleiner Teil der umfangreichen Frühstückskarte, wo wirklich jeder auf seine Kosten kommt.

In Wohnzimmer Atmosphäre, bei hausgemachten Limonaden, Bio Tee von Bioteaque, heißer Schokolade von Zotter und exklusiven Kaffeesorten von Meinl ist unsere Mühle ein Ort zum Entspannen und Genießen. Auf der sonnigen Terrasse laden ausgewählte Weine, unter anderem vom Bio Weingut Moritz oder der Winzerfamilie Schup zum Verweilen ein. Egal ob zu Fuß der Leitha entlang, oder mit dem Fahrrad über die Euro Velo – alle Wege führen irgendwie nach Katzelsdorf.

www.kaffeemühle.at

0664/4366637

