Aufgrund der hohen Auftragslage holte er seinen langjährigen Freund Manuel Grossler, welcher ebenfalls 13 Jahre Berufserfahrung in der Branche hat, mit an Bord und gemeinsam gründeten sie im Februar 2020 das Pflasterunternehmen G&G GRUBER GROSSLER OG mit Firmensitz in 3580 Mödring.

Der Start wurde Mitte März durch die Corona-Pandemie erschwert, aber als Team haben sich Thomas und Manuel durch diese Zeit gekämpft und haben unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen Gärten und Einfahrten verschönert. G&G Pflasterungen zeichnet sich vor allem durch die Kreativität und Flexibilität aus. Es wird individuell auf jeden Wunsch des Kunden eingegangen und „0815-Gärten“ waren gestern.

Ob modernes Betonsteinpflaster, eine Natursteinmauer im Vintage-Look, ein rustikales Kopfsteinpflaster oder diverse Servicearbeiten rund um Haus und Garten. „Wir setzen Ihre Träume in ein Stein-Reich um!“ so die 2 Jungunternehmer motiviert. Umfangreiche Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielten die Jungunternehmer von riz up, der NÖ Gründeragentur.

Mehr Infos:

Kontakt: 0660 / 657 15 14

office@ggpflasterungen.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Sie suchen kostenlose Unterstützung bei der Gründung Ihres Unternehmens? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!