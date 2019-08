„Schon lange schlummerte in mir der Wunsch, mich selbständig zu machen“, sagt Michael Sonnleitner, gelernter Zimmermann, Zimmermeister und Chef der Firma Planbau Holz GmbH. Für den 37-jährigen, der seit 1996 im Holzbaugewerbe ist, ist dieser Wunsch Anfang dieses Jahres in Erfüllung gegangen. Durch die Übernahme eines Teils der Belegschaft einer insolventen Firma ergab sich die Möglichkeit, eine eigene Firma zu gründen. Dies war für Sonnleitner auch eine „Herzensangelegenheit“, war er doch 13 Jahre in der nun gepachteten Liegenschaft, einem renommierten Holzbaubetrieb, der wegen Pensionierung geschlossen hat, tätig.

Außerdem kennt er einen Großteil der vorwiegend aus Hollenstein stammenden Mitarbeiter, die über bestes Know-how im Bereich Massivholzbau verfügen. „Schließlich war es eine leichte Entscheidung, den Weg in die Selbständigkeit zu wagen, da es sich auch um Arbeitskräfte aus dem Bekannten- und Freundeskreis handelte“, betont der Firmenchef. Wichtig für Sonnleitner ist die Schaffung und der Erhalt regionaler Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Dies war auch möglich, da er in Hollenstein optimale Gründungsvoraussetzungen vorfand. Das Besondere an Planbau Holz GmbH ist, dass alle Leistungen (vom Carport über Wirtschaftsgebäude bis zum Wohnhaus, inklusive Fenster- und Türenvertrieb sowie Kranverleih) aus einer Hand kommen.

Kontakt: www.plan-bau-holz.at

Info: www.riz-up.at