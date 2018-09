Das eigene Keramikstudio als Lebens- und Arbeitsmittelpunkt: Andreas Freunberger hat sich Anfang Juli seinen Traum erfüllt und in Mank sein Keramikatelier eröffnet. Hier entwirft und produziert er Kleinserien und edle Unikate – Schüsseln, Vasen, Teller und vieles mehr – aus feinstem Porzellan.

Die hochwertigen Rohstoffe importiert der diplomierte Künstler – ausgebildet in der Fachschule für Keramik in Stoob und in der Grazer Meisterschule für Kunst und Gestaltung – aus England und Frankreich. Der Rest entsteht in seinem Studio, wo er die keramische Masse aufbereitet, knetet, töpfert, brennt, bemalt oder bedruckt. Ganz wie es seinen Kunden gefällt.

Der Manker verkauft seine Objekte auf Kunstmärkten oder direkt ab Atelier. Die handgefertigte Studiokeramik gefällt mit einer eigenständigen Formensprache und hoher Funktionalität – und überzeugt auch Firmen, die damit sehr persönliche Kunden- und Mitarbeitergeschenke im Corporate Design anfertigen lassen.

Jedes Stück kann per Siebdruck mit Logos und Firmenfarben versehen werden und ist nach dem Brennen frostfest, lichtecht und extrem hart. Freunberger fand über Umwege zur Kunst und entdeckte erst nach einem schweren Unfall seine Liebe zur Keramik: „Der makellos strahlende Untergrund, die subtilen Farbtöne und feinsten Farbübergänge – die Keramik hat mich von Anfang an fasziniert und seither nicht mehr losgelassen.“

Mehr Infos:

Kontakt: www.freunberger-keramik.com

www.riz-up.at

