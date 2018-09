Vom Traum zur Traumfigur mit geringem Aufwand. In der achtjährigen Zeit als Berufssoldat und den 22 Jahren als Masseur befasste sich Alfred Prosenbauer mit Gesundheit, Bewegung und Ernährung. Diese drei Bereiche sind die entscheidenden Faktoren, um die Wunschfigur zu erreichen.

Aus diesem Grund hat er einen weiteren Schritt in die Selbständigkeit gewagt. „Viele ehemalige Kunden meines Massageinstitutes haben mich schon längere Zeit darauf angesprochen, dass es großen Bedarf zum Thema Abnehmen gibt. Nun verbinde ich mein Hobby mit meinem Beruf“, erklärt er die Beweggründe, ein weiteres Gewerbe zu gründen.

Um erfolgreich schlank zu werden und den Erfolg ohne den gefürchteten Jo-Jo-Effekt zu halten, sind neben Ernährung und Bewegung weitere Faktoren erforderlich, z.B.: Mindset, Stress, Regenerationsfähigkeit, Schlafqualität, u.v.m. Daher bekommen seine Kunden nicht einfach ein Programm von der Stange, sondern ein auf sie/ihn maßgeschneidertes Konzept, das zugleich dem Kunden Zeit spart. Unterstützung erhielt Alfred Prosenbauer von riz up, der NÖ Gründeragentur. „An dieser Stelle will ich dem riz up einen Dank für die hervorragenden Kurse aussprechen. Neben meinen Erfahrungen aus meiner bisherigen Selbständigkeit sind diese Kurse sehr hilfreich“, so der Jungunternehmer.

