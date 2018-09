Eines war Aileen Hahn immer klar: Die Zeit, die sie in ihrem Beruf investiert, möchte sie besonders gestalten. „Das kleine Pflänzchen – nämlich der Wunsch, mich nach verschiedensten Ausbildungen selbstständig zu machen und vor allem der Mut dazu, konnte auf meinem Weg zum Diplom des ,Personal Coach im Tiergestützten Setting‘ wachsen.

Die Wurzeln und somit die Sicherheit und Stabilität dieser Pflanze - in Bezug auf meine ökonomische und rechtliche Situation - konnte ich durch die Gründungsberatung des riz up NÖ, ppc Training und dem ÖGKV, sowie persönliche Gespräche stärken. Vor meiner Praxisgründung habe ich an einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Station Kinder und Familien betreut.

Durch diese Erfahrung bin ich der Überzeugung, dass frühzeitige und ganzheitliche Prävention und Gesundheitsförderung (wie bei einem Babymassage-Kurs, im Tiergestützten Glückstraining, oder der spannenden und faszinierenden Förderung für Groß und Klein in der Natur) nicht nur enorm wertvoll, sondern vor allem für alle Beteiligten auch einfach schön sind.

Die Möglichkeiten sind dabei unendlich und die Bedürfnisse bei jedem Kind, bei jedem Elternteil, bei jedem Menschen verschieden und individuell. All diese Aspekte gilt es für mich zu erkennen und zu verbinden – und das mache ich mit Zufriedenheit und Freude, die ich wiederrum weitergeben kann.“

Mehr Infos:

Kontakt Aileen Hahn: 0650 / 580 70 68

www.tier-familie.at

www.riz-up.at

