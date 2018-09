Aufgrund einer beruflichen Änderung war es für Alexander Pigall Zeit etwas Neues zu suchen. Nachdem er seit vielen Jahren von Computern und deren Technik fasziniert ist und sich in seiner Freizeit viel mit dem Thema beschäftigt hat, beschloss er sein Hobby zum Beruf zu machen und eröffnete „ToxicTools & Service“.

„Ich biete alles rund um den PC an, egal ob Hilfe, Beratung, Reparatur, Ersatzteile, Reinigung oder PC-Bau nach Kundenwunsch. Ebenfalls Webdesign, Werbeartikel, Flyer und mehr. Auch Laserschneiden und Lasergravieren von vielen verschiedenen Materialien bis 80cm x 50cm ist möglich. So können viele Arten von Schildern oder persönlichen Geschenken realisiert werden“, so der Jungunternehmer. In naher Zukunft möchte Alexander Pigall auch einen Online Shop eröffnen.

Dort möchte er unter anderem personalisierbare PC-Gehäuse aus Acrylglas anbieten. Ein Computer muss nicht langweilig aussehen und kann mit den richtigen Anpassungen gut auch als Designelement verwendet werden. Das Markenzeichen von „ToxicTools & Service“ ist, dass die Produkte und Dienstleistungen auf jeden Kunden abgestimmt sind. Unterstützung holte sich Alexander Pigall von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, die ihn bei den einzelnen Schritten begleitete. Ob Beratungen, Veranstaltungen oder Seminare, das riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

Kontakt: office@toxictools.at www.toxictools.at

www.riz-up.at

