Schon seit der Volksschule machte es Christoph Schramm Spaß, Filme zu produzieren und auch das Fotografieren war schon immer ein großer Bestandteil seines Lebens. Da er für einige Freunde Filme produzierte und sie davon sehr begeistert waren, hat er sich nun entschieden, diese Leidenschaft auch beruflich zu verwirklichen.

„Mit 19 Jahren Unternehmer zu sein fordert neue, moderne und kreative Denkweisen. Ich habe mich vor allem auf die Produktion von Imagefilmen spezialisiert. Mein Ziel sind vor allem Startup Unternehmen, welche sich im Marketingbereich gut aufstellen wollen.

Das Medium Film dient in der heutigen Zeit als eine Art moderne Visitenkarte und repräsentiert IHRE Firma bzw. Ihr Unternehmen im besten Licht. Es ist mir wichtig, eng mit dem Kunden zusammenzuarbeiten, um ihn in der Ideenfindungsphase bestmöglich zu unterstützen. Besonderes Augenmerk lege ich darauf, aus jedem Projekt das Beste herauszuholen, mit Liebe zum Detail und einem Ergebnis, das ich mit Stolz präsentieren kann.

Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt der junge Gründer von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt: christoph.schramm.cs@gmail.com

www.riz-up.at

