„Durch meine Ausbildung in Craniosacraler Körperbalance, Gesundheitsyoga und Neuromuskulärer Muskelentspannung kurz NMT, lernte ich sehr viel über das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele. Rückenbeschwerden, Muskelverspannungen, Gelenksprobleme und geistiges bzw. körperliches Ausgebrannt-Sein nehmen in unserer Gesellschaft immer mehr zu.

Craniosacrale Körperbalance und Gesundheitsyoga unterstützen dich, dein Körperbewusstsein zu schulen und zu stärken und im hier und jetzt zu sein.“ Craniosacrale Körperbalance: Durch sanfte und achtsame Berührung, ausgedehnte Aufmerksamkeit und Wahrnehmung sowie mithilfe von sprachlichen Elementen hilft und unterstützt Elfriede Lueger dabei, das natürliche Gleichgewicht wieder zu erlangen. Gesundheitsyoga: Bei dieser Art von Yoga steht der Mensch mit allen seinen Potentialen, Fähigkeiten und Talenten im Vordergrund! Es geht um die Ursachen, die zu Beschwerden geführt haben.

„Ich erstelle für dich ein individuelles Yoga-Programm“, so Lueger. Neuromuskuläre Muskelentspannung NMT: Bei dieser Therapieform werden viele Spannungssensoren am Muskel und an den Muskelansätzen-Sehnen gefunden, die sehr druckempfindlich sind. Mit sanftem Daumen- oder Fingerdruck werden diese Spannungen schrittweise gelöst.

Mehr Infos

Kontakt: www.elfi-lueger.at

Info: www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monat