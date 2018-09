Mit individuellen Designlösungen in den Bereichen Corporate Design sowie Grafikdesign im Print- und Webbereich begleitet Sie die Gründerin Jasmin Olischer von der Idee bis zur Umsetzung und sieht höchste Qualität als Selbstverständlichkeit. „Ausdrucksstarkes Grafikdesign ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Mit einem

individuellen Unternehmens-Design unterstreichen Sie Ihren Auftritt nach außen und positionieren sich am Markt“, hebt Jasmin Olischer, die sich nach rund 10 Jahren Berufserfahrung im Bereich Grafikdesign und Werbung mit PINKFiSH Creatives selbstständig machte, hervor. Unterstützung holte sie sich dabei von den BeraterInnen des riz-up.

Das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos, egal ob es sich um Beratungen, Veranstaltungen oder Seminare handelt Als Kreativagentur für individuelles Design bietet PINKFiSH Creatives Start-Ups Sonderkonditionen an, um ihnen einen perfekten grafischen Unter-nehmensauftritt zu ermöglichen. PINKFiSH Creatives – Jasmin Olischer freut sich auf ein Gespräch und erstellt Ihnen gerne unverbindlich ein maßgeschneidertes Angebot für Ihr grafisches Vorhaben.

