2013 kam dann der Blumenhandels-Gewerbeschein dazu und die Jungunternehmerin eröffnete einen neuen Zweig, „DIE MOBILE BLUMENFEE“ wo sie in den Gebieten Tulln, St. Pölten, Melk, Horn & Zwettl unterwegs ist.

Nach der Geburt ihrer 2. Tochter absolvierte Lisa Katharina Wurmauer den Floristen und kann nun ihrem langgehegten Traum Hochzeiten, Taufen mit ihrer floralen Gestaltungen zu dekorieren nachgehen. Die Gründerin – bei ihren Kunden gerne „Blumenlieschen“ genannt – suchte 3 Jahre lang nach dem richtigen Geschäftslokal bis sie schließlich fündig wurde.

„Ich produziere meine Sachen mit so viel Liebe und Freude, dass sie bei meinen Kunden immer Gefallen finden und das ist für mich der schönste Lohn“, so die Jungunternehmerin stolz. Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich.

Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt Lisa Katharina Wurmauer: www.kreativeck.at, 0676/5340506

www.riz-up.at

