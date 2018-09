Nach Abschluss der Fachschule für soziale Berufe entschied sich Lisa Winkler – immer schon an der Schönheitspflege interessiert – eine Kosmetiklehre zu absolvieren. Während der Lehrzeit als Kosmetikerin entwickelte sich der Wunsch Menschen speziell mit hartnäckigen Hautproblemen wie Akne zu unterstützen.

So entschloss sie sich in das größte Hautzentrum Wiens unter Leitung einer Dermatologin zu wechseln, wo sie fünf Jahre eine fundierte Ausbildung für Spezialbehandlungen absolvierte. „Durch persönliche Erfahrungen erkannte ich, dass manche Hautprobleme nicht nur äusserlich behandelt werden können. Oft muss man innerliche Faktoren in eine Behandlung miteinbeziehen.“

Deshalb entschloss sie sich zur Ausbildung als Kinesiologin. Kinesiologie ist eine Methode, wo mittels Muskeltest Belastungen ausfindig gemacht und gelöst werden können. "2016 absolvierte ich die Befähigungsprüfung im Bereich Kosmetik, im März 2018 erfolgte die Eröffnung des Gesundheits- und Fitness-Centers „Salus Forma“ in Hollabrunn, Gewerbering 11“, so Winkler. Dort befindet sich ihr Studio „bewusst schön Lisa Winkler“.

Zum Leistungsangebot zählen neben der klassischen Gesichtsbehandlung, Maniküre, Gelnagellack, Spezialbehandlungen bei Akne, Pigmentflecken, Couperose und Anti Aging. Aroma Behandlungen mit ätherischen Ölen und Access Bars zur Stressreduktion runden das Angebot ab.

Mehr Infos:

Kontakt Lisa Winkler: 0664/45 98 122, www.bewusst-schoen.at

www.riz-up.at

