EVTON-LED-TRADE ist ein Unternehmen, gegründet von Ing. Lyubomir Tonev, der sich den Anforderungen der gegenwärtigen und zukünftigen Beleuchtungstechnik stellt. „Ausgehend von unserem Stammsitz in St. Pölten bieten wir unseren Kunden ein breites und umfangreiches Angebot an hochwertigen Produkten an, die sowohl technisch als auch optisch einen absoluten Höhepunkt der LED-TECHNOLOGIE darstellen. Unser attraktives Produktportfolio offeriert Ihnen eine reichhaltige Auswahl an Innen-und Außenbeleuchtungen in bester Qualität, welche sich sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen richtet! Innovative und hervorragende LED-Beleuchtung, LED-Leuchtmittel, Zubehör und sehr vieles mehr“, so der Gründer.

Ein Hauptziel ist hochwertige und kostengünstige Lösungen -BESTPREISGARANTIE ÖSTERREICH- mit geprüfter Qualität für alle Arten von Räumen mit sehr breitem Anwendungsbereich anzubieten um die Energiekosten bis zu 80% zu reduzieren und um eine effizientere Beleuchtung zu schaffen! Mit über 2.500 lagernden Produkten beliefert EVTON-LED-TRADE schnell und zuverlässig ganz Österreich, Deutschland und die Länder Zentral und Süd-Ost Europas. Durch die persönliche Kundenberatung und dem ausgezeichneten Kundendienst, hat das Unternehmen eine sehr hohe Kundenzufriedenheitsquote erreicht.

Mehr Infos:

Kontakt Lyubomir Tonev: www.evton.at, 02742 70772

office@evton.at

www.riz-up.at

