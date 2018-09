Schon als Kind war Marco Stöger klar, dass er eines Tages als Mechaniker tätig sein wollte. Nach seiner Lehre bei der Firma Fiat Schoißwohl in Gaming und einigen Jahren Berufserfahrung, legte Marco Stöger im Jahr 2016 die Meisterprüfung ab. „Da der Traum von der eigenen kleinen Werkstatt schon seit der Lehrzeit bestand, begann ich Ende 2017 mit den Umbauarbeiten in den eigenen vier Wänden.

Da die vorhandenen Werkstatträume in meinem Haus bereits vom Vorbesitzer als Restaurationswerkstätte für alte Motorräder genutzt wurden und auch ich immer schon mit Faszination an Motorrädern geschraubt habe, führte eines zum anderen und ich konnte Anfang Mai meine Werkstatt für Motorräder und Mopeds eröffnen“, erzählt der Jungunternehmer über seinen Anfang. Die hervorragende Lage direkt an der B25 gegenüber der Tankstelle in Göstling an der Ybbs war eine große Entscheidungshilfe.

An so einem Standpunkt, mit mehreren schönen Motorradstrecken direkt vor der Haustür, kann man doch nur was mit Motorrädern machen, dachte sich der Gründer. Geboten wird vom Reifenhandel, Reifenmontage und Servicearbeiten auch jede erdenkliche Art von Reparaturen an allen einspurigen Fahrzeugen sowie Quads. Vergaserreinigung, Synchronisierung, Abschleppdienst, technische Restaurationsarbeiten und Verkauf auf Kommission gehören ebenso zum Repertoire.

Mehr Infos:

Kontakt Marco Stöger: 0680/1458358, www.zweirad-stoeger.at

www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats