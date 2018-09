Aus einem unscheinbaren Bauernhaus in Weinsteig wurde binnen zwei tatkräftigen Jahren eine große Tischlerei-Werkstatt. Das Engagement hat sich gelohnt. Auf knapp 700m² werden modernste Küchen geplant, massive Vollholzmöbel designt, Saunalandschaften entwickelt und Holzkonstruktionen für den Außenbereich erstellt.

Der berufliche Werdegang von Martin Schneider, der schon als Kind interessiert an der Waldarbeit war, war gekennzeichnet von großartigen Ergebnissen bei Landeswettbewerben, wo er bereits sehr früh sein Können unter Beweis stellte. Spezialisiert hat sich der Jungunternehmer und Familienvater auf edle Hölzer. „Durch die Integration von Steinplatten oder Glaselementen kann die individuelle Charakteristik von Holzarten zudem noch hervorgehoben werden“, erklärt Schneider.

Der nachhaltige Werkstoff Holz verleiht ein besonders behagliches Wohlfühlambiente. Martin Schneiders Arbeit erfolgt sowohl händisch als auch auf großen Maschinen. Auch Speziallösungen für anspruchsvolle Kundenwünsche wie z.B. ergonomische Arbeitshöhe, Geräte rückenschonend positionieren sowie praxisgerechte Planung sind möglich. „Meine Kunden schätzen vor allem mein großes Serviceangebot“, so der Gründer stolz. Auf dem Weg in die Selbstständigkeit stand ihm riz up, die Gründeragentur des Landes Niederösterreich, mit Seminaren und Beratungen zur Seite.

Mehr Infos:

Kontakt: www.schneider-tischler.at

www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

