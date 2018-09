„Seit meinem 6. Lebensjahr sitze ich regelmäßig im Sattel. Reiten und Pferdesport waren immer ein großer Bestandteil meines Lebens. So stieß ich auf den Beruf des Sattelfitters. Nach langer Suche fand ich eine Ausbildungsstätte für den Beruf des Sattelfitters in Deutschland. Zwei Jahre besuchten Anke Just und ich uns abwechselnd in Österreich und Deutschland und bauten einen Kundenstock in Österreich auf“, erzählt die Gründerin über ihren Anfang.

Seit Anfang des Jahres hat Carola Mirau-Rupprecht für Anke Just den Vertrieb in Österreich übernommen. Besonders wichtig ist ihr die ganzheitliche Betrachtung. Das Pferd und der Reiter müssen beide begutachtet werden, sowohl im Stand als auch in der Bewegung. Weiters spielen die Physiologie des Pferdes als auch die des Reiters eine tragende Rolle. Oft führt ein nicht passender Sattel zu gesundheitlichen Problemen bei Pferd oder Reiter. Die Gründerin hat sich die Aufgabe gesetzt, Pferd und Reiter gleichermaßen zufrieden zu stellen.

„Da ich mit Anke Just European Saddlery, einem Pool aus mehreren Sattelfittern, zusammenarbeite, habe ich einen sehr großen fachlichen Background. Außerdem bieten wir über 25 verschiedene Sattelmarken (Amerigo, Prestige, Erreplus, Harry Dabbs,...) an, welche auch Probegeritten werden können.“

Kontakt Carola Mirau-Rupprecht: 0650/4414739

