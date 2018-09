Am 1. September 2018 ist es soweit und ein langgehegter Wunsch geht von Nicoleta Mayer in Erfüllung. Unter dem Namen „Nadelherz“ eröffnet die Gründerin eine Schneiderei in Zwettl, direkt am Neuen Markt. Kundenzufriedenheit ist ihre oberste Devise – die 48-jährige bietet nicht nur eine große Auswahl an verschiedenen Stoffen als Meterware, diverses Nähzubehör sowie Zeitschriften und Accessoires zum Direktverkauf an, sondern betreibt auch eine Änderungsschneiderei und fertigt auf Kundenwunsch Kleidung nach Maß an.

Neben dem breiten Sortiment an Produkten für die Handarbeit möchte die Jungunternehmerin in Zukunft für Kunden, die besonders gerne schneidern, Workshops anbieten. Im Bezug auf Verwendung und Verarbeitung der Stoffe erhalten die Kunden natürlich ausführliche Beratung.

Beim Schritt in ihre Selbständigkeit bekam sie sehr ausführliche und hilfreiche Unterstützung von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Dies erfolgte sowohl durch die intensiven, individuellen Beratungen, als auch im Zuge der unternehmensrelevanten Seminare der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Durch die Hilfe von riz up, konnte die Unternehmensgründung schnell und professionell abgeschlossen werden.

Mehr Infos:

KontaktNicoleta Mayer: 0680/5074669

www.riz-up.at

