Als unabhängiger Baupartner kümmert sich ProTeam um die Umsetzung, Koordinierung und Beschaffung aller Materialien und Professionisten für Ihr Bauvorhaben.

„Hohes fachliches und handwerkliches Können, kundenfreundlicher Service sowie Zuverlässigkeit wird bei uns groß geschrieben“ erzählt der Jungunternehmer Paul Hammerlindl. „Unsere Kunden schätzen die Vorteile der umfassenden Beratung vor Ort und Bereitstellung sämtlicher Leistungen aus einer Hand, selbstverständlich Made in Austria!“ Das Konzept dazu entstand aus dem hohen regionalen Bedarf im Raum Amstetten und dem persönlichen Umfeld.

Seit der Gründung von ProTeam im März 2018 wurden bereits eine Vielzahl an unterschiedlichen Projekten für Bauherrn abgewickelt. Auch die Nachfrage seitens Heimwerker entwickelt sich aufgrund rascher Lieferung, fairer Preise und der großen Produktauswahl rapide.

Zuverlässigkeit, hohes fachliches und handwerkliches Können, sowie kundenfreundlicher Service wird bei ProTeam groß geschrieben. Beim Schritt in seine Selbständigkeit bekam Paul Hammerlindl hilfreiche Unterstützung von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Durch die Hilfe von riz up, konnte die Unternehmensgründung schnell und professionell abgeschlossen werden.

Mehr Infos:

Kontakt: baupartner@proteam.co.at

Paul Hammerlindl: 0664/88519493

www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

