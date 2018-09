Eine gesunde Ernährung wird bei Haustieren immer wichtiger. Häufiger auftretende Unverträglichkeiten und Allergien bei Hund und Katz machen es notwendig, beim Futterkauf genauer hinzusehen.

Die Hündin Lucia von Robert Riedmayer litt schon als Welpe an permanenten Durchfällen aufgrund von Unverträglichkeiten und ihr Leidensweg war sehr lange. „Dies und meine langjährige Tätigkeit an der Vetmeduni Vienna waren die Gründe, sich näher mit dem Thema Tierernährung zu beschäftigen und mit Hilfe des riz up das gleichnamige Geschäft „Lucia’s Futterhütte“ zu gründen. In einem persönlichen Beratungsgespräch ist es mir ein Anliegen aufzuzeigen, dass artgerechte Tierernährung die Grundlage für ein langes und gesundes Leben unserer Vierbeiner bedeuten kann“, so der Gründer.

In „Lucia’s Futterhütte“ findet man nur Produkte, die den Qualitätsanforderungen (hoher Fleischanteil, klare Deklarationen, ohne Konservierungsstoffe und chemische Zusätze, sowie Zucker- und Getreidefrei) von Robert Riedmayer entsprechen – und das für jede Geldbörse, denn gut & gesund muss nicht immer teuer sein. Überdies erhält der Kunde eine unabhängige Tierernährungsberatung (nach Dr. Ziegler und Swanie Simon), es werden BARF-Pläne erstellt und zu finden im Sortiment ist alles, was man für Rohfleischfütterung benötigt. Eine Kooperation mit der hiesigen Tierärztin ist im Angebot.

Kontakt Robert Riedmayer: 0677/62365333, www.lucias.at

www.riz-up.at

