Stunning Stories ist eine Filmproduktionsfirma von Angela Scholz. 2015 beendete Angela ihre langjährige Karriere als Cutterin in der Film- und Fernsehbranche, um eine Reise ans andere Ende der Welt zu machen.

Während sie ein Jahr lang durch Australien, Neuseeland, Fiji und Tonga reiste, kamen immer wieder Menschen mit einer Bitte auf sie zu: sie wünschten sich filmische Portraits über sich und ihr Handwerk. Nach der Rückkehr nach Österreich war der Wunsch da, solche Filme auch in Europa zu realisieren. Seither produziert „Stunning Stories“ Filme über Menschen, die ihr Handwerk lieben. Egal ob Filmportraits, Imagefilme oder Corporate Movies - Angela erzählt die Geschichten der Menschen, die hinter den Marken stehen.

„Stunning Stories“ bedeutet „atemberaubende Geschichten“ und zeigt, dass das Hauptaugenmerk von Angelas Filmen auf spannendem Storytelling liegt. Die UnternehmerInnen sollen den Menschen in Erinnerung bleiben. Und so sieht der Ablauf aus: Es wird gemeinsam ein Filmkonzept entwickelt, alles wird mit dem Auftraggeber abgestimmt. Nach der Produktion und Fertigstellung des Filmes hält man den Imagefilm in Händen.

Mehr Infos:

Kontakt: www.stunningstories.net

hello@stunningstories.net

www.facebook.com/stunningstories

www.instagram.com/stunningstories_filmmaking

Info: www.riz-up.at

