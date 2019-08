Die Sängerin der Waldviertler Liveband FOR YOU, Bernadette Fraberger, startet mit ihrer eigenen Mode-Boutique in die Selbstständigkeit. Die Idee dazu kam ihr während eines Italien-Urlaubs am Gardasee. Mode aus Italien war schon immer Frabergers Leidenschaft, genauso wie der Traum vom eigenen Geschäft.

Die „Boutique Bernadette“ öffnet ihre Tore für alle modebewussten Damen am 09.09.2019 im Zentrum von Waidhofen/Thaya. Das mit viel Liebe ausgestattete Geschäftslokal befindet sich in einem wunderschönen Stadthaus am Hauptplatz 21. Inhaberin Bernadette Fraberger bringt die aktuellsten italienischen Damenmode-Trends (Größe 36 bis 50) sowie die passenden Accessoires in ihre Heimatstadt Waidhofen/Thaya.

Beim Schritt in ihre Selbstständigkeit bekam die Jungunternehmerin Unterstützung von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Dies erfolgte sowohl durch die sehr intensiven, individuellen Beratungen, als auch im Zuge der unternehmensrelevanten Seminare der Gründeragentur des Landes Niederösterreich.

Durch die Hilfe von riz up, konnte die Unternehmensgründung schnell und professionell abgeschlossen werden. Kommen auch Sie und nutzen Sie bei riz up Veranstaltungen die Gelegenheit Networking zu betreiben und interessante Geschäftskontakte zu knüpfen!

Mehr Infos:

Kontakt Bernadette Fraberger: 0677 / 612 90 264

https://www.boutique-bernadette.at

info@boutique-bernadette.at

Info: www.riz-up.at