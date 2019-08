„Ich stellte fest, dass Unternehmen immer flexibler werden (müssen) und auch der Bedarf an flexibler Unterstützung steigt. Ich wollte eine Alternative zum Angestelltenverhältnis bieten. Denn dieses rentiert sich oftmals nicht. Beispielsweise, wenn die Büroarbeit periodisch, nur einige Stunden in Anspruch nimmt oder es im Unternehmen zu Spitzenzeiten kommt, in denen man nur temporäre Unterstützung benötigt“, erzählt die Gründerin.

Sie blickt auf über 10 Jahre Erfahrung zurück und möchte UnternehmerInnen zu entlasten und mehr Freiraum zu schaffen. Vorteile sind die Einsparung von Personalkosten, die Bezahlung nach Stunden, dass es bindungsfrei ist und es sich dabei um eine 100-prozentige Betriebsausgabe handelt. Angeboten werden Schreibarbeiten, Rechnungslegung, vorbereitende Buchhaltung.

„Das Erstgespräch ist immer kostenlos. Der Ablauf nach Auftragserteilung ist ebenfalls unkompliziert. In der Regel reicht eine kurze Einschulung, in welcher der Kunde erklärt, wie die Arbeiten verrichtet werden sollen. Danach wird gearbeitet. Entweder beim Kunden oder in meinem Büro“, erklärt Denise Horacek.

Mehr Infos:

Kontakt: www.dos.co.at

Info: www.riz-up.at

