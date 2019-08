Schmuckerzeugung und der kreative Umgang mit Materialien zählten schon immer zu den Hobbys von Nadine Schmid. „Mein Lebensgefährte Christian Tollar ist begeisterter Mineralien Sammler. Ich wurde quasi von ihm angesteckt. Christian gründete bereits 2016 Tollar Mineralien. Schmuck aus Waldviertler Eigenfunden herzustellen war die Idee dahinter. 2018 übernahm ich das Geschäft und baute es mit Muttermilch und Erinnerungsschmuck weiter aus.

"Stillen ist so viel mehr als nur Nahrung, Stillen ist Liebe, Geborgenheit, Wärme und Bindung. Darum möchte ich diese wundervolle und gefühlsintensive Zeit in einem Schmuckstück verewigen. Jede Mama soll diese wertvolle Erinnerung immer bei sich tragen können. Alle meine Produkte zeichnen sich durch ihre Einzigartigkeit aus. Mein Perfektionismus hilft mir bei der qualitativen Verarbeitung der Einzelstücke. Alle meine Schmuckstücke sind handgefertigt und können an den Kunden angepasst werden. Egal, ob es sich um Mineralien-Schmuck (Ketten/Colliers, Armbänder, Anhänger, Ohrschmuck), Trachtenschmuck aus Waldviertler Mineralien mit Waldviertler Reh- und Hirschhorn, Erinnerungsschmuck (Einguss von Haaren, Zähnen, Blüten) oder Muttermilchschmuck (Muttermilch wird zu einem Schmuckstück verarbeitet und konserviert) handelt“, so Schmid.

