Mag. Beatrix Mallinger bietet als Ordnungscoach persönliche und Online-Beratung an. War der Beruf noch vor einigen Jahren fast unbekannt, ist Ordnungscoaching heute durch Medien und Fernsehen populär geworden. Die Idee entstand vor rund sieben Jahren – schon anlässlich ihrer Ausbildung zur Dipl. Mentaltrainerin erweckte das Thema ihrer Abschlussarbeit: „Durch Ordnung und Struktur zu mehr Zeit und Lebensqualität zu kommen“ großes Interesse. Der Schritt in die Selbstständigkeit erfolgte 2019 in 3500 Krems/Egelsee. „In den Coachings und Workshops gebe ich Aufräum–Tipps und Anregungen für eine geordnete Umgebung.“

Viele Menschen verbringen bis zu 2 Stunden täglich mit dem Suchen von Dingen, sowohl in der Arbeit als auch zu Hause. Ordnung und Struktur in Büros und Wohnungen hilft Zeit zu sparen. Einzigartig ist die Kombination von Ordnungscoaching und Mentalcoaching. Denn unabhängig von dem angeeigneten Wissen hängt der Erfolg maßgeblich mit der individuellen Sichtweise zusammen.

„Daher vermittle ich nicht nur eine Aufräummethode, sondern auch eine Denkweise, die befähigt selbst erfolgreich weiterzumachen.“

Mehr Infos:

Kontakt: praxis@lebeordnung.at

www.lebeordnung.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Sie suchen kostenlose Unterstützung bei der Gründung Ihres Unternehmens? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!