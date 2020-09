TCM Dipl. Therapeutin Frauke McCashin: „Schon während meiner Heilpraktiker-Ausbildung an der Paracelsus Schule in Wien faszinierte mich die TCM.“ Privat führte es die Master of TCM Absolventin in den fernen Westen, nach Vancouver Island/Kanada, wo sie nicht nur ihre Ausbildung zum Master of TCM and der Privatuniversität Victoria absolvierte, sondern 2006 auch ihre eigene TCM Praxis gründete. Nach 20 Jahren kehrte die versierte Therapeutin in ihre Heimatstadt zurück und fand in Dr. Rupert Lenhart den perfekten Teampartner im Bereich TCM. „Dr. Lenhart und ich verbindet die Faszination zur TCM und ihren unzähligen Möglichkeiten, Menschen Schmerzen zu lindern. Dies ist die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“ Neben Tuina-Massage (eine selbständige chinesische Massageform) werden auch Laserakupunktur, Akupressur, Schröpfen, Moxibustion, Gua-sha, 5-Elemente-Ernährung, je nach Diagnose, angewendet, aber auch Gesichts- und Hautverjüngung sowie Cellulite-Behandlungen sind möglich.

