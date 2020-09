Irmgard Engelhardt: „Ein Jahr ist es her, dass ich mich aufgrund einer unerwarteten Kündigung aus dem Angestelltenverhältnis gelöst habe. Das war meine Chance in die Selbständigkeit zu gehen. Diverse Ausbildungen in den letzten Jahren (u.a. Lebens- und Sozialberater, Yogalehrer) haben mich geprägt und zu guter Letzt habe ich mich für eine Lomi Lomi Nui Massage Ausbildung entschieden. Ich habe immer gerne mit Menschen gearbeitet und liebe den Zugang über den Körper sowie Raum zu schaffen, in dem Menschen sich selbst erfahren können. Sechs Monate habe ich mich im Zuge des Unternehmensgründerprogrammes des AMS auf meine Selbständigkeit vorbereitet. Nun biete ich Yoga, Natur Selbsterfahrungsseminare sowie Lomi Lomi Nui an.

Lomi Lomi Nui ist eine aus Hawaii stammende Ganzkörpermassage, auch die „Königin der Massagen“ genannt. Der Körper wird dabei mit warmem Öl eingeölt. Durch intuitive Berührungen in fließenden Bewegungen, wie die Wellen des kraftvollen Ozeans, werden gestaute Lebensenergien und Selbstheilungskräfte des Körpers wieder in Fluss gebracht. Ein Zustand von tiefer Entspannung und liebevoller Geborgenheit sowie Selbsterkenntnis werden dabei erfahrbar.“

Unterstützung erhielt die Jungunternehmerin von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreichs.

Mehr Infos:

Kontakt Irmgard Engelhardt: 0676/9203010

www.irmaengelhardt.com

