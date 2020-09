Sarah Kragl: Mein Unternehmen, Sajo Designwerkstatt, bietet einerseits die klassischen Werbeprodukte sowie auch die Gestaltung und der Erstellung von ansprechenden und individuellen Werbematerialien, wie z.B. Flyer, Broschüren, Visitenkarten, Firmenlogos etc. an. Die Erstellung von anderen Druckerzeugnissen wie etwa Hochzeitseinladungen, Werbeartikel, Geburtstagseinladungen, Rollups, … ebenso wie div. Folierungen und Erzeugnisse der Werbetechnik sind wichtige Standbeine.

Das Büro liegt direkt im WorkingSpace in Gars und bietet neben einer Vielzahl von Möglichkeiten, den perfekten Standort.

In den letzten Jahren konnte ich viele Erfahrungen in Werbeagenturen und im Bereich der Werbetechnik sammeln und so eine große Palette an Leistungen anbieten und den Kunden eine All-Round-Betreuung bieten. Bezeichnend für mich ist meine einzigartige Handschrift, das Gespür für die Bedürfnisse der Kunden und die Umsetzung dieser sowie die Fähigkeit für jedes Budget flexibel eine passende Lösung zu finden. Ich freue mich, dass meine Familie und Freunde hinter meiner Selbständigkeit stehen und ich mit riz up bestens vorbereitet wurde, so bin ich bestens gewappnet für die Zukunft als Unternehmerin.

Mehr Infos:

Kontakt: www.sajo-designwerkstatt.at

Tel. Sarah Kragl : 0680/1403460

