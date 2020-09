Seit Juni gibt es in Purkersdorf eine neue Masseurin. Sheila Pfeiler: „Massage war schon immer in meinen Gedanken und da ich mich vor ein paar Jahren schon beruflich weiter entwickeln wollte, übte ich neben meinem Hauptberuf, den gewerblichen Masseur aus. Mit meinem Lebensgefährten Michael, der Personal Trainer ist, massiere ich jetzt auch seit Juli im Fifty Fit in Purkersdorf.

Mir ist die Entspannung, das Wohlbefinden und die Gesundheit meiner Kunden wichtig, denn auch das Massieren stärkt nicht nur unser Immunsystem und beugt daher Krankheiten vor, sondern vermindert auch unseren Stresspegel. Durch eine Massage werden mehr Endorphine ausgestoßen, die sogenannten Glückshormone. Das reduziert nicht nur die Schmerzen, sondern baut auch Stress ab. Es werden weniger Stresshormone gebildet.

Das stärkt automatisch das Immunsystem und macht den Körper bereit, sich selbst zu heilen. Die Massage dient auch zur mechanischen Beeinflussung von Haut, Bindegewebe und Muskulatur. Die Wirkung der Massage erstreckt sich von der behandelten Stelle des Körpers über den gesamten Organismus und schließt die Psyche mit ein. Sie verbessert den Blutdruck, Puls, Atmung und Schlaf.“

Mehr Infos:

Kontakt Sheila Pfeiler: 0676/33 44 717

Info@fiftyfit.at

www.fiftyfit.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Sie suchen kostenlose Unterstützung bei der Gründung Ihres Unternehmens? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!