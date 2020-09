Silvia Helmreich: „Für mich bedeutet Nudeln selbst herzustellen, nur beste Zutaten zu verwenden, verschiedene Geschmacksrichtungen auszuprobieren und mit Freunden und der Familie gemeinsam zu essen. Ich bemühe mich, alle meine Zutaten von lokalen Bauern und Produzenten zu beziehen.

Ich denke, man schmeckt den Unterschied - Sie auch? Meine kleine Nudelproduktion ist mehr als ein Job - es ist meine Leidenschaft. Darum ist mir wichtig, dass jede neue Nudelei auch zu mir und meinen Werten passt. Denn nur so kann ich die besten Ergebnisse erzielen. Ich verwende nur natürliche Zutaten von ausgewählten Lieferanten und Getreidemühlen, so kann ich sicher sein, dass stets gleichbleibende Qualität auf dem Teller meiner Kunden landet.

Unsere Nudelprodukte werden aus Hartweizengrieß, Vollkornhartweizengrieß sowie Dinkelgrieß, selbstgemahlenem Vollkornmehl und Eiern von glücklichen Hühnern mit viel Liebe hergestellt und können entweder in unserem Onlineshop bestellt, oder gerne auch gleich direkt in Rainfeld abgeholt werden. Ab sofort gibt es eine Auswahl unserer Produkte bei unseren Partnerbetrieben und mehreren Verkaufsstellen - auch in Ihrer Nähe.

Mehr Infos:

Kontakt: 0660 / 10 55 888

www.nudelwohl.at

nudelwohl@aon.at

