Seit einigen Jahren ist Thomas Schimeks große Leidenschaft alte klassische Fahrräder wieder zum Leben zu erwecken. „Ich habe sehr schnell bemerkt das meine Fahrräder immer sehr gerne bei Ausfahrten bewundert wurden und sehr großes Interesse an den alten klassischen Fahrrädern besteht. Beruflich – damals noch bei einem bekannten Sportaktikelhändler tätig – merkte ich, daß mir das Arbeiten an den mordernen E-Bikes immer weniger Spaß machte. So erklärte ich meine private Leidenschaft für alte Fahrräder nun offiziell und gründete mit 14.07.2020 meine kleine urige Radwerkstatt „TOMS Radkeller“.

Hier werden nun alte Fahrräder nachhaltig wieder aufgebaut. In unserer Zeit ist es mir sehr wichtig das Thema Nachhaltigkeit bei einem Massenprodukt wie dem Fahrrad dem Kunden zu vermitteln. Gerne kümmere ich mich um Ihr Erbstück aus der guten alten Zeit oder Ihr altes Fahrrad, daß Sie im Keller oder Dachboden gefunden haben. Frei nach dem Motto: „Auf alten Rädern lernt man fahren“ - werde ich in Zukunft das klassische Handwerk des Fahrradmechanikers weiterführen und zeitgemäß Nachhaltigkeit statt Hightec-Wahnsinn meinen Kunden weitergeben.“

Mehr Infos:

Kontakt Schimek: 0680/2107987

thomasschimek@ymail.com

