Mag.a (FH) Doris Spindelberger eröffnete im Juni ihre Praxis für Psychotherapie am Unteren Stadtplatz 14 in Waidhofen an der Ybbs. „Ich habe aufgrund meiner bisherigen beruflichen Tätigkeit in den unterschiedlichen Bereichen der Sozialarbeit und Psychotherapie viel Erfahrung sammeln können.

Im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien war ich acht Jahre tätig. Jetzt bin ich nach Waidhofen an der Ybbs, in meine Heimatstadt, zurückgekehrt, wo ich bereits meine ersten Klientinnen und Klienten betreue. Außerdem praktiziere ich in zwei Ambulatorien der Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Gesundheit. In den Ambulatorien arbeite ich ausschließlich mit Kindern, in meiner Praxis, wie auch in Wien, ebenso mit Erwachsenen.

Wichtig ist mir, meinen Klientinnen und Klienten ein aufrichtiges, einfühlsames und wertschätzendes Gegenüber zu sein und Menschen in ihren Zielsetzungen kompetent und professionell zu begleiten. Meine gewählte Psychotherapierichtung habe ich ebenso nach diesen Prinzipien ausgesucht. Die Themengebiete, mit denen sich Menschen an mich wenden, reichen von Ängsten, Depressionen, Trauerbewältigung und Beziehungsthemen aller Art, bis zu Burn-out Prophylaxe und sämtlichen Themen des Erhaltes der Gesundheit.

Mehr Infos:

Kontakt Doris Spindelberger: 0660 260 3113

www.psychotherapie-spindelberger.at

info@psychotherapie-spindelberger.at