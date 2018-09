Aleksandar-Sasha Alimanovic hat die Leidenschaft zum Klettern in seinem alten Beruf auf den Dächern Wiens entdeckt und als kommunikativer und motivierter Mensch wagte er eine neue Herausforderung. Am 17. Juni 2017 war es dann so weit. Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der riz up Gründeragentur gründete er die Firma ASA HOUSEcare & Dachrinnenreinigung e. U., „Ihr kompetenter Partner rund ums House“.

Ziel ist es, nicht zu warten, bis Probleme entstehen, sondern auf die Qualität und den Werterhalt der Immobilien zu achten. Durch Erfahrung und fachliche Kompetenz im Reinigungs- und Dienstleistungsbereich bietet er eine Partnerschaft für Hausverwaltungen, Genossenschaften und natürlich auch für Privatpersonen an. Aleksandar-Sasha Alimanovic hat es sich zur Aufgabe gemacht, Immobilien sauber und intakt zu halten. Das Angebot ist vielfältig: Dachrinnenreinigung, Glasreinigung inklusive Abseilarbeiten, Hausbetreuung, gärtnerische Tätigkeiten, Verkehrsflächenreinigung und vieles mehr. Wichtig ist dem Unternehmer die persönliche Betreuung seiner Kundinnen/en.

Dabei spielt die zeitgerechte und nachhaltige Leistungserbringung eine wichtige Rolle. Die Arbeiten werden in Intervallen und eigenständig durchgeführt, somit liegt es nicht mehr in der Verantwortung der Hausbesitzer/innen. Die Firma ASA will also hoch hinaus, nicht nur in Hollabrunn, sondern in ganz Österreich.

Kontakt Aleksandar-Sasha Alimanovic: www.house-care.at

Info: www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats