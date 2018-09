Lack ist der Unternehmensgegenstand der Jungunternehmer Alexander und Christoph Topf mit ihrer Lack Twins OG in St. Veit an der Gölsen. „Da wir seit unserer Geburt als Zwillinge ein eingespieltes Team sind, wollten wir das auch als Unternehmer fortsetzen und unseren Kunden die beste Leistung bieten“, erklärt Christoph Topf.

So haben die beiden das Doppelgewerbe Karosseriebau- und Karosserielackiertechniker erlernt und das Gewerbe angemeldet. Schwerpunkt ihrer Tätigkeit sind Reparaturen von Kfz jeglicher Art. Die Zwillinge bieten modernste Unfallinstandsetzungen jeder Art für alle Fahrzeugmarken, Versicherungsabwicklungen mit allen Versicherungsanstalten ob Haftplicht oder Kaskoschäden sowie Windschutzscheibenreparaturen und Erneuerungen an. „Wir arbeiten immer mit hochwertigen Materialien“, so Alexander Topf.

Die Jungunternehmer bieten auch Designlackierungen an, die besonders bei Motorradfahrern gefragt sind. „Gerade Motorradfahrer wollen sich von den anderen abheben, was mit einer Designlackierung möglich ist. Denn man fährt dann ein echtes Einzelstück“, erzählen sie. Den Lack Twins ist es ein besonderes Anliegen die Fahrzeuge so schnell wie möglich fertig zu machen, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Bei kleineren Arbeiten kann der Kunde bei einem Kaffee warten, bis sein Fahrzeug wieder fahrbereit ist. Unterstützung auf dem Weg in die Selbständigkeit erhielten sie von riz up.

Kontakt: www.lacktwins.at

Info: www.riz-up.at

