Jahrzehntelange Erfahrung bei technisch komplexen und architektonisch ansprechenden Projekten, die familiengeführte Struktur und ein erfahrenes Montageteam machen das 2017 gegründete Unternehmen Hödl Ingenieurholzbau zum verlässlichen Partner bei der Umsetzung von Industrie-und Gewerbebauten, Wohnhäusern, landwirtschaftlichen Hallen sowie energetischen Sanierungen bei öffentlichen und privaten Auftraggebern.

In der Ausführung von Holzbauprojekten setzt der Jungunternehmer DI Christoph Hödl und sein Team ausschließlich auf innovative Produkte wie Brettschichtholz, CLT - Cross Laminated Timber oder Kielsteg Dachelemente, wobei nicht nur der Holzbau angeboten wird, sondern als Teil-GU die gesamte Gebäudehülle.

„Durch das hauseigene Engineering ist es uns möglich unseren Kunden stets ein wirtschaftlich optimiertes Angebot zu unterbreiten. Kundenzufriedenheit steht bei uns an erster Stelle“, so der Gründer stolz. Unterstützung holte er sich von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, welche ihn bei den einzelnen Schritten begleitete. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos. Durch die Hilfe von riz up, konnte die Unternehmensgründung professionell abgeschlossen werden.

Mehr Infos

Kontakt: office@hoelholzbau.at

www.hoedlholzbau.at

Info: www.riz-up.at

