Am 1. März 2018 erfüllte sich Josip Barnjak seinen Traum und eröffnete seinen neuen Betrieb Lomi Lomi Nui, Klangschalen Massage in Bruck an der Leitha. Sein erstes Studio in Deutsch Jahrndorf begann er 2016. Seine Ausbildung zum Lomi Lomi Nui-Practitioner hat er bei Mag. Christa Bogner gemacht, doch er ließ es nicht bei einer Methode bewenden.

Seine Neugierde und Begeisterung für die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten ließen ihn nach Größerem streben. Er erlernte neue Methoden wie z.B. die Klangschalen Massage, Hot Stone’s etc. und ist seitdem Dipl. Wellness Practitioner. Ein entscheidender Schritt war, die Klangmeditation/reise ins Leben zu rufen, um den Menschen eine Möglichkeit für regelmäßige Entspannung zu bieten.

„Meiner Meinung nach sollte man den Kindern und Jugendlichen Entspannungstechniken/Meditation beibringen, dadurch wären sie gesünder und fürs Leben gestärkt“, so der Gründer. Es kommen immer mehr Menschen zu ihm, die ihrem Leben wieder mehr Qualität und Ruhe schenken wollen. Sowohl körperlich als auch geistig, denn bei Josip Barnjak geht es auch um den spirituellen Geist. Sein Leitspruch lautet: „Reichtum ist viel, Zufriedenheit ist mehr, Gesundheit ist Alles!“ Mit viel Zuversicht und Freude übt er seine Berufung aus und man wird als „Neuling“ stark positiv von der Wirkung überrascht sein.

Mehr Infos

Kontakt: www.massageunderholung.at

Info: www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats