Öznür Öztürk und ihr Mann haben sich ihren langersehnten Traum erfüllt und sich mit ihrem eigenen Imbissstand „Pizza Service Giovanni“ in Eichgraben selbständig gemacht. Nachdem Güven Öztürk auf eine 15-jahrelange Erfahrung im Gastrobereich, 10 Jahre davon als Koch/Pizzabäcker in einer Pizzeria im Bezirk Neulengbach zurückgreifen kann, wurde der Wunsch, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen immer größer.

Als die Möglichkeit bestand einen bestehenden Imbissstand zu übernehmen, überlegte das Paar nicht lange und ergriff diese Chance. „Wir bieten unseren Kunden eine italienisch-türkische Küche an. Bei uns kann man gemütlich vor Ort essen. Gerne bieten wir unsere Speisen aber auch zum Abholen an und liefern direkt nach Hause. Kundenservice und gute Qualität unserer Speisen stehen bei meinem Mann und mir an vorderster Stelle“, so die Jungunternehmerin über ihr Angebot. Professionelle Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielten die Jungunternehmer von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos. Nutzen Sie bei riz up Veranstaltungen die Gelegenheit Networking zu betreiben und interessante Geschäftskontakte zu knüpfen!

Mehr Infos

Kontakt Öznür Öztürk: 0660 / 55 77 240

ilayda.enes@live.at

Info: www.riz-up.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

