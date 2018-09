Sie möchten Stress abbauen und sich entspannen? Sie haben Rücken- oder allgemeine Haltungsprobleme? Dann liegen Sie bei Roswitha Lattner genau richtig. „In meiner Arbeit lege ich großen Wert, Fitness stets mit ganzheitlichen Aspekten wie Persönlichkeitsentwicklung und Entspannung zu verbinden.

Durch meine individuell gestalteten „PILATES Spezial“ Einheiten erhalten Sie mehr Körperbewusstsein. Sie konzentrieren sich voll und ganz auf sich selbst. Atmen Sie durch! Sie werden energievoller, ausgeglichener, flexibler und nebenbei noch fitter. Gezieltes Training mit Spaß und Freude garantiert die besten Erfolge. Etwaige trotzdem noch vorhandene Blockaden können ergänzend mit bioenergetischen Anwendungen wie z.B. Cranio Sacraler Impuls Regulation oder Prana Vita gelöst werden“, so die Gründerin.

Roswitha Lattner wollte schon immer ihre Hobbies (Sport, Natur, Spiritualität) zu ihrem Beruf machen. Um ihre Klienten bestmöglich betreuen zu können, legt sie großen Wert auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie Qualitätsstandards, deshalb absolvierte sie 2017 mit ausgezeichnetem Erfolg an der IMC FH Krems das Studium der Gesundheits- und Krankenpflege BSc.

Dadurch gestärkt und ihrer langjährigen Tätigkeit in der Steuer- und Unternehmensberatung sowie im Vereinssport, wagte sie den Schritt in die Selbständigkeit. Hierbei wurde sie tatkräftig durch das riz up unterstützt.

Mehr Infos:

Kontakt: www.seelenrose.at

www.riz-up.at

