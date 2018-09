Nachdem Susanne Pillwatsch ein sehr tiefgehendes Erlebnis in ihrem Leben hatte, begann ihr Interesse an Energetik und so entschied sie sich, in diesem Bereich Erfahrung zu sammeln und absolvierte die Ausbildung zur Energetikerin. „Mein Ziel ist es, dem Körper durch Energiearbeit Gutes zu tun: Entspannen und Wohlfühlen durch sanfte Berührungen. Durch kreisende Bewegungen unter leichten Druck der Hände und Finger, bringe ich den Energiefluss wieder ins Laufen. Verspannungen beginnen sich zu lösen und die Meridiane werden in Schwung gebracht. Der Körper entspannt sich und findet wieder ins Gleichgewicht. Zur Unterstützung meiner Arbeit habe ich ein Vibrationsei mit ruhiger Musik, das ich entlang des Körpers gleiten lasse. Die Vibration wird als sehr angenehm empfunden. Man kann sich fallen lassen und kommt so besser zur Ruhe“, so die Jungunternehmerin über ihre Passion.

Für Susanne Pillwatsch ist es essentiell, dass der Mensch in der heutigen hektischen Zeit mehr in sich hört und Ruhe findet. Außerdem ist es wichtig, den Energiefluss aufrecht zu halten. Professionelle Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Ob Beratungen, Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

Mehr Infos

Kontakt Susanne Pillwatsch: 0664/ 42 41 088

susannepillwatsch@gmx.net

Info: www.riz-up.at

