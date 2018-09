Da Tatiana Wielander selbst aus Sibirien (Russland) stammt, ist sie bereits seit frühester Kindheit mit der für diese Region typischen Naturrasse der Sibirischen Katze aufgewachsen.

„Meine Familie und ich lieben Katzen und so beschlossen wir, selbst eine Zucht aufzubauen. Es ist nicht verwunderlich, dass unsere Wahl auf die Sibirische und Neva Masquarade fiel“, so die Jungunternehmerin. Ihre vier Katzen und der Zuchtkater leben mit ihr und ihren zwei Kindern in einem geräumigen Haus im Waldviertel. Als vollwertige Familienmitglieder können sie sich selbstverständlich überall im Haus frei bewegen. Komplettiert wird die Familie durch den schokobraunen Labrador „Spike“, mit dem sich die Katzen bestens verstehen.

„Unsere Katzen wachsen daher in sehr liebevoller Umgebung auf und sind von Beginn weg an Kinder und auch Hunde gewöhnt. Ich habe mich sehr viel mit dem richtigen Futter und geeignetem Zubehör für Katzen und Hunde beschäftigt. Und mit meinem Wissen möchte ich gerne andere Menschen beraten. So ist die Idee entstanden sich mit Katzen- und Hundeprodukten (Futter, Spielwaren, Möbel) selbständig zu machen.

Neben Handel biete ich auch Kleintiertransporte weltweit an“, so Wielander stolz über ihre Selbstständigkeit. Umfangreiche Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin von riz up, der Gründeragentur des Landes NÖ.

Mehr Infos

Kontakt Tatiana Wielander: www.siberian-kingdom.at

Info: www.riz-up.at

