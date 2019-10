Wenn Fähigkeiten zum Beruf werden. Wohin einem das Leben doch führt. Nach vielen Jahren als Radiologietechnologin voller Leidenschaft im Universitätsklinikum Krems veränderte sich das Leben von Angelika Burger. Es gab einige einschneidende Erlebnisse und sie musste sich neu orientieren. Auf der Suche nach Zufriedenheit und einem glücklichen Leben für sich selbst und ihre beiden Kinder.

Sie begann den berufsbegleitenden Diplomlehrgang als Humanenergetikerin. „Von da an veränderte sich alles zum Positiven!“, so die Gründerin. Die erlernten Techniken und ihre besonderen Fähigkeiten bewirkten Großartiges, und das nicht nur für die eigene Familie. Immer stärker wurde das Bedürfnis auch anderen Menschen energetische Hilfestellung anzubieten und das Ganze zum Beruf zu machen. Stress, Trauer, Ängste, Sorgen, etc. bringen die Menschen schnell aus ihrer Mitte.

„Ich möchte den Menschen helfen, ihren Energiefluss zu optimieren und ihre Balance wieder zu finden“, ist das Ziel von Angelika Burger. Es ist eine Tätigkeit, welche sie total erfüllt. Mit viel Liebe und Einfühlungsvermögen und individuell angepassten energetischen Methoden hilft sie ihren Klienten/innen zu einem ganz neuem Lebensgefühl. Unterstützung holte sie sich von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich.

Kontakt Burger: 0664/3834168

