Anfang April machte Brigitte Gößl ihren Traum wahr und eröffnete ein Dessous Fachgeschäft im Herzen von Mödling; ein wenig versteckt in einem kleinen Hof der Herzoghof am Freiheitsplatz 7.

Hier findet man nicht nur wunderschön modische und funktionelle Dessous, sondern auch eine Vielzahl angesagter Nachtwäsche in Top-Qualität zu verführerischen Preisen. Bikinis, Badeanzüge, Bodys, Pyjamas, Minimizer und einiges mehr gibt es in vielen unterschiedlichen Größen (Cup-Größen A – F). Ein Besuch bei Brigitte Dessous verspricht eine erstklassige und fundierte Beratung. Frau Gößl blickt auf eine langjährige Erfahrung als Dessous-Beraterin zurück, geht auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden ein, nimmt sich Zeit und schafft eine angenehme und persönliche Atmosphäre.

Eine Besonderheit sind auch die Boxershorts für Männer aus 97 % Holzfaser. Die Fasern absorbieren Feuchtigkeit effizienter als Baumwolle, haben eine temperaturregulierende Wirkung und sind tatsächlich auch noch weicher als Seide. Sie sind nicht nur nachhaltig hergestellt, sondern auch umweltfreundlich verarbeitet. Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt Brigitte Gößl: 0664 / 52 10 480

www.brigitte-dessous.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die Gründer des Monats vor. Alle Gründer im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Info: www.riz-up.at